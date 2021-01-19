Башкирская Госавтоинспекция рассказала подробности смертельного ДТП с четырьмя пострадавшими и опубликовала видео с моментом аварии, которое заснял регистратор одной из машин.Напомним, инцидент произошел днем 19 января на трассе Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли. Там столкнулись Volkswagen Jetta и Daewoo Nexia. В результате происшествия скончался 50-летний водитель последней машины. Как уточнили в ГИБДД, это житель Буздякского района.Изначально сообщалось, что пострадавших пятеро – в дорожной полиции заявили о четырех травмированных: 53-летний мужчина и 54-летняя женщина из Nexia сейчас находятся в больнице, помощь медиков также понадобилась пассажирках Jetta 24 и 66 лет.– Авария произошла в условиях снегопада. Начато разбирательство, – добавили в Госавтоинспекции.