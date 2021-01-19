Кировский районный суд Уфы вынес приговор 50-летнему горожанину, который в пьяном состоянии зарезал сына.Преступление произошло ровно год назад, поздней ночью 19 января 2020 года. 26-летний парень вместе с друзьями пришел в квартиру к отцу, который сам его и позвал. Между родственниками вспыхнула ссора, переросшая в драку.– […] компания молодых людей покинула квартиру. Злоумышленник, взяв нож, настиг обидчиков в лифе и нанес удар в область сердца своему сыну. Молодой человек вскоре скончался на лестничной клетке, – передали в пресс-службе прокуратуры.Напомним, ранее также сообщалось, что отец ударил сына, когда тот прикрыл собой друзей.Подсудимый не признал вину в преступлении ни на следствии, ни на суде. Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.