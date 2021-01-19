В Башкирии осужденному за побег с места службы военному отказали в помиловании. Такое решение приняла соответствующая комиссия при главе республики.В 2019 году молодой человек, будучи военнослужащим по контракту, самовольно ушел с места службы домой и перестал реагировать на предписания о явке. За это суд приговорил его к полутора годам «условки».Как отметил спикер парламента Башкирии и председатель комиссии по помилованию Константин Толкачев, «приговор нельзя назвать чрезмерно жестким» – за этот проступок [по ст. 337 УК РФ] можно сесть в тюрьму на срок до пяти лет.– Члены комиссии также изучили биографию осужденного, которая небезупречна – до этого он уже имел проблемы с законом. К тому же из полутора лет условного наказания прошел уже 1 год и более 4 месяцев. По совокупности всех обстоятельств было решено ходатайство отклонить, – добавил Толкачев.