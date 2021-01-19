Сегодня днем, 19 января, на трассе в Чекмагушевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. При столкновении двух легковушек погиб один человек, еще пятеро пострадали. Об этом сообщило региональное МЧС.На 62 километре дороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли ударились Daewoo Nexia и Volkswagen Jetta. От тяжелых травм на месте скончался водитель первой машины – 50-летний мужчина. Еще пять человек получили повреждения. Сейчас они находятся в районной центральной больнице. Их личности и состояние здоровья устанавливаются, добавили в аварийном ведомстве.Обновление: ГИБДД Башкирии заявляет, что в аварии пострадали четверо.Напомним, сегодня на Башкирию обрушился снегопад и метель, что существенно ухудшило дорожную обстановку. В ГИБДД призвали водителей никуда без необходимости не выезжать.