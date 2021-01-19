В Башкирии за прошедшие сутки коронавирусом заразились 167 человек. С начала пандемии на территории региона зарегистрировано 22 235 случаев инфекции. Об этом сообщил республиканский оперштаб.Количество выздоровевших за последние 24 часа оказалось больше числа зараженных: с учета было снято 173 жителя Башкирии. Всего после лечения выписались 16 743 пациента.Прямо сейчас все еще болеют 5326 человек, 834 из них находятся на госпитализации, а 4492 переносят инфекцию дома на самоизоляции.Новые случаев смерти, по официальным данным, не зарегистрировано. Жертвами COVID-19 в регионе стали 166 жителей.