Власти Уфы 19 января ограничили въезд в город для грузовиков из-за сильного снегопада. Для крупного транспорта до 22:00 закрыты дороги по направлениям Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино, Бирский тракт и Уфа-Затон-КПМ. Об этом сообщили в столичной администрации.Тем временем обильный снегопад, существенно ухудшивший видимость на дорогах, мобилизовал сотрудников ГИБДД Башкирии.– Экипажи ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения и рекомендуют соблюдать максимальную осторожность, – написал на своей странице в фейсбуке главный гаишник республики Динар Гильмутдинов.Напомним, помимо снегопада, в регион пришла метель, а также сильный ветер – до 18 метров в секунду. Госавтоинспекция и МЧС рекомендует водителям воздержать от дальних поездок без необходимости.