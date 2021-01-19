Уфимский троллейбусный завод не смог отправить машины своего производства в Чувашию из-за «массового заболевания» COVID-19 у сотрудников. Башкирия по состоянию на январь 2021 года успела поставить только 15 из 68 троллейбусов. Республикам пришлось заключить дополнительное соглашение о продлении сроков договора, сообщил 19 января министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов на еженедельной планерке местного правительства.– В связи с массовым заболеванием сотрудников и работников Уфимского троллейбусного завода и во избежание дальнейшего распространения инфекции в сентябре руководством завода принято решение о вынужденном простое производства. Мы заключили дополнительные соглашения с Уфимским троллейбусным заводом о продлении сроков выполнения контрактов, – рассказал чиновник.По дополнительному соглашению уфимский завод поставит оставшуюся часть троллейбусов до 1 апреля 2021 года.