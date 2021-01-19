Башкирская прокуратура начала проверку после многочисленных обращений граждан о завышенных счетах за отопление. К этой работе также подключились Госжилнадзор и Федеральная антимонопольная служба. Об этом сегодня, 18 января, сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.– Будет дана оценка правомерности и корректности произведенных начислений (доначислений) платы за отопление […], а также надлежащей эксплуатации, ремонта общедомовых приборов учета тепловой энергии, элеваторных узлов системы отопления, подготовки их к отопительному сезону, обоснованности выданных паспортов готовности объектов к отопительному сезону, – перечислила прокуратура запланированный перечень проверок.В надзорном ведомстве добавили, что «при наличии оснований» будут приняты «меры прокурорского реагирования, в том числе «по понуждению» виновных к перерасчету платы за отопление и возвращении денег.Напомним, жителей Башкирии возмутили задолженности в квитанциях за отопление по итогам декабря. В ряде случаев суммы в платежках оказались выше на 30-40% по сравнению с счетами за прошлый месяц. Ресурсоснабжающие организации и чиновники объяснили эту ситуацию понижением температуры, \\"перетопами\\" (чрезмерный разогрев батарей, что приводит к повышению температуры в квартирах), несоответствием фактических площадей общедомового имущества и некорректная работы приборов учета тепловой энергии.