Сегодня, 19 января, генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов впервые в 2021 году выйдет в прямой эфир. Трансляция пройдет на страничках руководителя предприятия в социальных сетях Instagram, ВКонтакте и Facebook. Как заявил сам Давыдов, «На этот раз атмосфера студии будет неформальная».- Немного поделюсь своими планами на год, но честно признаюсь, для меня самого вопросы должны стать сюрпризом. Не знаю, что конкретно подготовил мой интервьюер, - анонсировал предстоящий прямой эфир Эдуард Давыдов.Задать вопрос гендиректору БСК можно в комментариях на страницах трансляции. Ссылка будет доступна за несколько минут до начала.