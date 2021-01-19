В Уфе официально безработными зарегистрированы 36,8 тысячи человек. Уровень безработицы в башкирской столице составляет 6,11% (по республике меньше – 5,55%). Об этом на оперативном совещании в городской администрации сообщил директор центра занятости населения Ридан Ахъямов.– Текущая ситуация на рынке труда обусловлена неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и остается весьма напряженной, – отметил чиновник.На начало 2021 года в базе службы занятости значится 21,1 тысячи вакансий. Коэффициент напряженности на рынке труда равен 1,79 – то есть на одну вакансию претендуют почти два работника.