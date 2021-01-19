На оперативном совещании в уфимской мэрии объяснили, почему на некоторых дорогах города есть проблемы с уборкой снега. Разъяснения дал Рустем Хамитов, начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства.– Препятствием для качественной уборки дорожной сети является припаркованный транспорт вдоль проезжей части. Прошу автомобилистов с пониманием относиться к работе дорожным служб и не оставлять на долгое время припаркованный автотранспорт, – рассказал чиновник.На балансе у города есть 429 единиц коммунальной техники. Она задействована на уборке 1658 км дорог, 638 км тротуаров и 144 км межквартальных проездов. С начала зимнего сезона из Уфы было вывезено более 442 тысяч кубических метров снега.