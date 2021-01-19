На оперативном совещании в мэрии Уфы сообщили, что строители разобрали почти половину моста по улице Заки Валиди.Напомним, что 8 января в Уфе начали постепенный демонтаж путепровода по улице Заки Валиди. В самом начале власти города перекрыли въезд по мосту в сторону центра города. Позже премьер-министр Башкирии Андрей Назаров предложил полностью перекрыть движение по мосту.К утру 19 января строители разобрали уже половину путепровода через проспект Салавата Юлаева.- Ночью 18 января было закрыто движение по проспекту Салавата, строители демонтировали две балки моста. 19 января рабочие демонтировали 6 балок. Следующей ночью планируем демонтировать еще две балки. Всего мост состоит из 20 балок, - рассказал заммэра Уфы Радмил Муслимов