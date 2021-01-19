Власти Башкирии решили полностью закрыть реконструируемый путепровод при развязке на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. Это должно ускорить ремонтные работы, сообщил премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров.– Сроки работы [при перекрытии путепровода] сокращаются более, чем в два раза и закончим мы их уже к сентябрю этого года, – рассказал чиновник. – После детального обсуждения у Радия Фаритовича приняли решение закрыть путепровод полностью и максимально ускорить завершение его реконструкции.Назаров добавил, что если бы путепровод перекрывали по полосам, то ремонт завершился бы только в июле 2022 года.Мост Валиди над «салаваткой» полностью закрывался в тестовом режиме с субботы по воскресенье. Чиновники хотели выяснить, насколько сильно это ударит по транспортному потоку. Эксперимент, по их мнению, оказался удачным.Напомним, во время реконструкции путепровод будут расширять и удлинять, а количество полос увеличат с 4 до 6.