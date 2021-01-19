На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров заявил, что озвучит традиционное послание депутатам Курултая 28 января 2021 года. Мероприятие должно было состояться в декабре прошлого года, но было перенесено из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. При этом руководитель региона отметил, что и эта дата не окончательная – все может измениться, если уровень заболеваемости ковидом вновь возрастет.Ранее власти Башкирии рассматривали вариант, при котором Хабиров бы выступал в пустом зале, а депутаты, чиновники и простые жители республики смотрели бы его в онлайне и по телевизору. Но от этой идеи отказались.- Я не хотел зачитывать послание в одиночестве, сидя у себя перед монитором. Все-таки это другое действие политическое, поэтому какую-то часть людей я хотел пригласить, - заявил Радий Хабиров на оперативном совещании.