Накануне власти Башкирии заявили о введении с 5 февраля антиковидных паспортов – особых справок, подтверждающих наличие антител к COVID-19 в организме. О том, как получить этот документ и что он из себя представляет, можно узнать по ссылке.С помощью внедрения антиковидных паспортов власти республики рассчитывают, что желающих поставить прививку от коронавируса станет значительно больше. Всем, кто их получит обещают различные бонусы. «Комсомолка» разбиралась, какие именно.Во-первых, обладатели антиковидных паспортов смогут получить скидки на абонементы в государственные бассейны и санатории, а также некоторые фитнес-центры. Пока власти договорились с пятью, но список может быть расширен.Во-вторых, после прививки учителям дадут три дополнительных дня отдыха в учебном году и три дня прибавки к отпуску. А родителям школьников, подтвердивших наличие антител, позволят свободно и без ограничений посещать школы и участвовать в мероприятиях.В-третьи, с антиковидным паспортом можно будет свободно ходить в бары и рестораны – эти люди не будут входить в лимит на посетителей. Сейчас в заведениях общепита не должны находиться более 50 человек. С «паспортом» посетитель может пойти в любое заведение, даже если там уже аншлаг.В-четвертых, обладатели антиковидных паспортов смогут свободно и вне лимита посещать стадионы «Уфа-Арена» и «Нефтяник» - для болельщиков со справкой откроют отдельные сектора.