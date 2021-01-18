В Чишминском районе Башкирии пропавшего без вести уфимца нашли мертвым. Тело 32-летнего Азата Р. было придавлено его же снегоходом. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.По данным собеседника, ближе к вечеру 16 января пьяный мужчина сел на снегоход в селе санаторий «Алкино» и уехал на нем в неизвестном направлении. Спустя несколько часов в полицию обратился знакомый Азата, который заявил о его пропаже.На поиски выехали спасатели и волонтеры организации «Лиза Алерт», сообщил Госкомитет РБ по ЧС. Труп мужчины под снегоходом был обнаружен в три часа ночи 17 января. Он разбился в поле, буквально в 15 метрах от берега реки Демы.