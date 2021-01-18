Сегодня, 18 января, досрочно и по собственному желанию ушел в отставку глава администрации Архангельского района Башкирии Ильшат Аминев. Решение об уходе чиновника приняли районные депутаты на внеочередном заседании. Об этом сообщил «Башинформ».Аминев возглавил Архангельский район всего лишь 1,5 года назад – в июне 2019 года. После того как он сложил свои полномочия его место в качестве исполняющего обязанности временно занял Айрат Саитгалин. До этого он работал секретарем совета в Кармаскалинском районе.