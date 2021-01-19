Полицейские Белебеевского района Башкирии поймали серийную аферистку. 31-летняя женщина ездила по городам и районам республики, где обкрадывала пенсионерок под предлогом чистки вентиляции.Всего в период с июля по декабрь 2020 года жертвами мошенницы стали как минимум 8 бабушек в возрасте от 78 до 89 лет. В общей сложности она обворовала их на 47 тысяч рублей, сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах. Злоумышленница орудовала в городе Октябрьском (3 преступления), Чишминском районе, а также в Нефтекамске (2) и Белебее (2). Женщине предъявили обвинения и отпустили под подписку о невыезде.В МВД Башкирии раскрыли схему преступлений мошенницы:– Приходя в квартиру [к пенсионеркам], гостья представлялась сотрудницей службы прочистки систем вентиляции и принималась проверять каналы. В ходе разговора она ставила «диагноз»: трубы нуждаются в срочной чистке и что сажа и грязь могут привести к трагическим последствиям. Перепуганные пенсионеры подписывали непонятные для них бумаги и отдавали деньги. Как правило, суммы варьировались от 3 до 10 тысяч рублей. «Трубочистильщица» уходила, пообещав в ближайшее время выполнить все условия договора, но большее ее никто не видел.Аферистку нашли и задержали сотрудники угрозыска и оперативники Белебеевского района. Она объяснила им, что пошла на преступления, потому что «ей нужно обеспечивать троих малолетних детей». Полицейские полагают, что такие же мошенница могла совершить и на территории соседнего Татарстана.