В башкирском городе Туймазы ФСБ задержала начальника отдела по молодежной политике из местной мэрии. Его подозревают в попытке хищения бюджетных денег. Против 34-летнего чиновника возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения.Как пояснили в Следственном комитете Башкирии, в декабре 2020 года чиновник заключил с предпринимателем договор на поставку 14 туристических палаток для нужд администрации. Сумма контракта составила более 100 тысяч рублей. При этом госслужащий сказал бизнесмену, что поставлять товар не нужно, и попросил передать ему наличными те самых 100 тысяч бюджетных рублей.ФСБ Башкирии выявила преступление во время оперативно-розыскных мероприятий. Силовики задержали чиновника с поличным – после получения денежных средств.34-летнего сотрудника мэрии Туймазов на время следствия взяли под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.