Волонтеры АНО «Радуга добра» помогают матери из Стерлитамака Эльнаре, которая в одиночку воспитывает двухлетнюю дочь. Дело в том, что Эльнара – сирота, выросла в детском доме, родителей у нее нет, к тому же она инвалид. Всю жизнь Эльнара мечтала о семье и детях, несмотря на проблемы со здоровьем, родила здорового ребенка, но с мужчиной не сложилось.Как рассказала волонтер Регина Биргулиева, Эльнаре положены бесплатные лекарства, но она их не получает. Чтобы прокормить себя и дочь, она вынуждена мыть полы в общежитие за 200 рублей. Как говорит сама Эльнара – чтобы хоть какие-то деньги были на продукты.- Она очень чистоплотная, аккуратная, не пьет, не курит. У нее единственная мечта – вырастить дочку. Общежитие одной рукой моет, чтобы на хлеб заработать, вторая не работает. Одна коробка лекарств стоит около 16 тысяч рублей, и она вынуждена их покупать, уже давно бесплатно не дают. Однажды она набрала кредиты, чтобы купить лекарства, платить не смогла, карту заблокировали, теперь у нее и пенсии нет, - говорит Регина.Сейчас неравнодушные люди пытаются ей помочь – добиться бесплатных лекарств, разблокировать карту.Если вы хотите помочь, свяжитесь с Региной по телефону 8919-616-60-26. Денежные средства можно перевести на карту волонтера: 5469 0600 2417 5025 (Регина Фанусовна).