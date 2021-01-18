В Уфе с 18 по 19 января из-за празднования Крещения для проезда будут закрыты участки трех улиц. Как пояснили в мэрии, меры вводятся «в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения и гостей праздничных богослужений».Уже этим вечером будет перекрыто по улицам:– Набережной реки Уфы: от Жукова до Бикбая с 19:00 18 января до 21:00 19 января;– Бехтерева: в створе улицы Менделеева с 21:00 18 января до 2:00 19 января;– Кирова: от Айской до Ветошникова (включая улицы Амурскую и Крестьянскую): с 21:00 18 января до 2:00 часов 19 января.Администрация города извинилась за возможные неудобства и попросила жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к ограничениям.Напомним, сегодня и до конца осени 2021 года могут закрыть путепровод на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди.