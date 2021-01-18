Международный уфимский аэропорт возобновил авиаперелеты в Ереван. Об этом 18 января сообщила пресс-служба столичной воздушной гавани. Ранее рейсы в столицу Армении были закрыты из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.Чартерные рейсы выполняет авиакомпания «Азимут». Перелеты осуществляются один раз в неделю, по четвергам, – передали в аэропорте. – Вылеты из столицы Башкирии назначены на 09:35, из Еревана - на 13:05 (время местное для каждого аэропорта).Время в пути на лайнерах Sukhoi Superjet 100 составит 3 часа 20 минут.