Власти Башкирии приняли решение повысить плату за вывоз мусора с 1 февраля. Об этом стало известно на совещании в правительстве, которое сегодня, 18 января, провел премьер-министр республики Андрей Назаров.– Для решения вопросов ускоренного роста инвестиций в отрасль, формирования эффективно функционирующих перерабатывающих и сортировочных комплексов в совокупности со строительством объектов захоронения, принято решение о повышении платы граждан с 1 февраля 2021 года, – передает пресс-служба правительства региона.Там отметили, что плата будет повышена «при условии ежедневного вывоза отходов в городах и районных центрах» и не реже одного раза в три дня в селах и деревнях.Тарифы с 1 февраля изменятся у следующих региональных операторов:– «Эко-Сити»: 94,63 рубля в месяц для жителя МКД и 96,10 рубля для ИЖС;– «Экология Т»: 95,35 рубля для МКД и 96,85 рубля для МКД;– «Спецавтохозяйство по уборке города»: 75 рублей.Вопрос повышения платы у регоператора «Дюртюлимелиоводстрой» будет рассматриваться в конце первого квартала текущего года.