Депутаты башкирского парламента планируют устаносить в республике новую памятную дату. Они предлагают сделать 18 января Днем ветерана труда. Соответствующий законопроект рассмотрят на ближайшем заседании Госсобрания-Курултая.– День ветерана труда станет символом признания заслуг всех жителей Башкортостана, чьим трудом создается благосостояние республики, – отметил спикер регионального парламента Константин Толкачев.Он добавил, что дата выбрана не случайно: дело в том, что в советское время существовала медаль «Ветеран труда», и учредили ее как раз 18 января – в 1974 году.