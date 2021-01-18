Глава Башкирии обновил указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса. В документе руководитель региона вносит послабления в антиковидные правила.Согласно указу, теперь разрешено проводить спортивные соревнования с заполняемостью зрительских мест не более 50% на открытом воздухе и не более 30% – в помещениях.С сегодняшнего дня, 18 января, функционирующие в режиме изоляции учреждения, которые подчиняются Министерству семьи, труда и социальной защиты населения и Минобру, начинают переходить к прежнему режиму работы.Общепит – рестораны, кафе, бары – должны быть закрытыми в период с 2:00 до 6:00. Заведениям также запретили пускать новых посетителей после 23:00.Обязательный режим самоизоляции для пожилых и хронически больных людей продлен до 28 января 2021 года.