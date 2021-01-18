Глава Башкирии Радий Хабиров, как и в прошлый понедельник, попал в Уфе в пробку из-за реконструкции развязки на проспекте Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. Об этом руководитель региона сообщил на оперативном совещании в правительстве 18 января.Напомним, с субботы по понедельник в городе в экспериментальном режиме полностью закрыт путепровод, примыкающий к развязке. Не исключено, что проезд по нему будет закрыт до полной реконструкции – таким образом власти региона надеются ускорить ее ремонт.– Волнение [по поводу перекрытия развязки и путепровода] у жителей, конечно, есть – это определенное неудобство. Я сам сегодня утром ехал на 25 минут дольше с Булгаково. Мы могли не строить, и тогда бы этих неудобств не было. Но надо правильно организовать. Работы должны быть организованы таким образом – круглосуточно, количество техники достаточное, количество людей. Вообще, может быть, камеры туда поставить дополнительные, чтобы мы могли круглосуточно смотреть. Начали неудачно. В неудачное время. Плохо разъяснили. Надо все это делать и людям объяснить, – обратился Хабиров к премьер-министру республики Андрею Назарову.Назаров в свою очередь признал, что из-за полного перекрытия движения на путепроводе «небольшое замедление [транспортного потока] есть – это однозначно». Тем не менее, по словам чиновника, «скорее всего» путепровод придется оставить закрытым. Это позволит «в два раза ускорить ремонт, и в конце осени [2021 года] полностью открыть движение на этой развязке». Окончательное решение будет принято в конце текущего дня.