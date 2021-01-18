В Башкирии подтвердилась еще одна смерть от коронавируса. Общее число жертв инфекции выросло до 166, передала данные регионального оперштаба пресс-служба администрации главы республики 18 января.С начала пандемии было зарегистрировано 22 068 случаев COVID-19. Прирост зараженных за сутки составил 166 человек. Выздоровело при этом 16 570 жителей (+48 за сутки).5332 человека болеют коронавирусом прямо сейчас: 805 лежат в больницах, остальные 4527 переносят инфекцию в легкой форме дома на самоизоляции.