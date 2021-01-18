В Чекмагушевском районе Башкирии 17 января произошло ДТП с летальным исходом. Насмерть был сбит пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.Авария случилась в девятом часу вечера на 11 км автодороги Новобалтачево-Юмашево. 30-летний местный житель на «Ладе Гранта» совершил наезд на 55-летнего мужчину, после чего вылетел в кювет. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.Водитель сказал инспекторам, что погибший шел в попутном направлении. Светоотражателей на его одежде не было.