Глава Башкирии Радий Хабиров выразил свое мнение по поводу творчества уфимской художницы Алены Савельевой.Напомним, провокационные картины девушки, на которых герои в национальных костюмах предстают в пикантных образах, стали причинами серьезного общественного резонанса и споров. Некоторые жители республики посчитали такое творчество оскорбительным. Так, например, на одном из полотен борцы куреш в обтягивающих костюмах обнимаются и глядят друг другу в глаза с румянцем на щеках. На другой картине женщина с обнаженной грудью исполняет танец на шесте перед важными мужчинами в национальных костюмах.Руководитель региона Радий Хабиров встал на сторону оскорбившихся граждан и высказался о картинах Савельевой прямо на оперативном совещании в местном правительстве. Глава неоднократно подчеркнул, что это его личное мнение и цензурой он заниматься на собирается.– Это мое личное мнение – могу ошибаться – довольно оскорбительно рисовать элементы национальных уборов и национальных костюмов. [...] Очень по-скотски это рисовать. Мне это не нравится, [но это] мое мнение, подчеркиваю – бог судья этому человеку. Но я что хотел сказать: я прошу функционеров, которые в том числе здесь присутствуют, давайте аккуратней будем с этими вещами. Национальные отношения – самая тонкая грань. Кто этого не понимает, значит, не достоин здесь сидеть. Очень аккуратно прошу с этим быть. Это глубокое оскорбление, могут посчитать некоторые люди. Некоторые могут сказать, «прикольно, художник так видит». Но я считаю, что это очень плохо, – заключил глава Башкирии.