Сегодня утром, 18 января, в Уфе загорелся фанерно-плитный комбинат на улице Рижской. Об этом сообщило МЧС Башкирии.Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 6:44. На место происшествия выехали силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара. По прибытии расчетов на втором этаже предприятия горела продукция – листы древесно-волокнистых плит. Площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров.Пожар тушили по повышенному рангу. В ликвидации происшествия участвовали 68 человек личного состава и 20 единиц техники МЧС. Спасатели эвакуировали 12 человек. Погибших и пострадавших нет.– На место выехал начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов, – передали в экстренном ведомстве. Для отбора проб атмосферного воздуха на месте работает лаборатория от службы обеспечения мероприятий гражданской защиты.Специалисты – эксперты испытательной лаборатории и дознаватели МЧС – устанавливают причины и обстоятельства инцидента.