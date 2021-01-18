Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в республике появятся антиковидные паспорта. Их будут выдавать тем, кто переболел коронавируом и имеет антитела к инфекции. Об этом руководитель региона сообщил на оперативном совещании в местном правительстве 18 января.– Этот паспорт будут иметь те, кто переболел и имеет антитела [к COVID-19]. Это решает целый ряд проблем. Если наши жители 65+ находятся в режиме самоизоляции, переболели, имеют антитела, зачем мы их держим дома, мучаем? Это просто один из примеров, зачем мы это делаем. Это еще и определенное стимулирование людей, чтобы они проходили вакцинацию. И третье: этот паспорт можно получить через портал Госуслуг, - отметил Хабиров.Как пояснил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, \\"глобальная цель\\" антиковидного паспорта - это \\"повышение уровня иммунизации и охвата населения вакцинацией\\". По этому документу, добавил чиновник, можно будет \\"получить определенные скидки и преференции, а также возможность снятия ограничений по указу о режиме повышенной готовности\\".