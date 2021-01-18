В Башкирии число заболевших коронавирусом перевалило за 22 тысячи – 22068 человек, за минувшие 24 часа ковид выявили у 166 жителей республики. Как сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин, большая часть из них находится на амбулаторном лечении, в стационарах – 805 человек. Состояние 63 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 18 подключены к аппаратам ИВЛ. О новых летальных случаях ковида Забелин не сообщил, пока число умерших от осложнений вируса составляет 165 человек, а количество выздоровевших – 16522 человек.- В республике сейчас развернуты 6323 койки для коронавирусных больных, уровень свободного коечного фонда составляет 33 процента, что позволяет перевести инфекционные госпитали в плановый режим работы, - подчеркнул Забелин.