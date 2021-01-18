Во время оперативного совещания в правительстве республики Радий Хабиров анонсировал массовую вакцинацию от коронавируса, которая начинается с 18 января по всей стране. Глава отметил, что на этой неделе в Башкирию придет большая доза вакцины – это подтвердили в Минздраве.- Я уже давал поручение Министерству здравоохранения подготовить все необходимые инфраструктуры – это большой объем работы. Нам предстоит вакцинировать огромное количество народу. Это вопрос и инфраструктуры, и персонала, и, конечно, пропаганды и разъяснения людям, - заявил Радий Хабиров.Глава отметил, что понимает выбор каждого – вакцинироваться или нет, но считает, что «без вакцинации мы вряд ли выберемся из этой коронавирусной инфекции».