Следственный комитет Башкирии начал в Уфе проверку по факту смерти двух женщин во время пожара, который вспыхнул накануне в многоквартирном доме на улице Рабкоров. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и назначили экспертные исследования. По итогам разбирательства СК примет процессуальное решение.Напомним, пожар произошел 17 января в 12-этажном доме. Открытое горение началось на 10 этаже. Из здания было эвакуировано 33 жильца, в том числе пятеро детей. Спасатели передали двух женщин в бессознательном состоянии медикам – во время реанимации последние констатировали смерть пострадавших.