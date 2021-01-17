33-летний житель Шаранского района Башкирии перевел телефонным мошенникам 999 тысяч рублей.В МВД по Башкирии сообщили, что позвонивший наивному мужчине жулик представился сотрудником банка. 15 января он неизвестным образом убедил свою жертву перевести на чужой счет почти миллион рублей. Осознав случившееся, обманутый гражданин обратился в полицию.Также полицейские Башкирии рассказали об еще одной популярной схеме мошенников. 80-летней бабушке из Кумертау позвонили с незнакомого номера, представились сыном и заявили, что попали в ДТП. Для того, чтобы избежать наказания «сын» попросил у мамы 300 тысяч рублей. Испуганная пенсионерка бросилась собирать деньги для родственника, но ее остановила супруга сына. Женщина объяснила доверчивой свекрови, что ее пытались обмануть.