В Башкирии поймали 36-летний пьяный угонщика, который смог проехать на чужой машине 9 домов.Курьезный случай произошел в селе Чекмагуш. Днем 15 января 36-летний местный житель распивал алкоголь в компании своего приятеля. По предварительным данным, через некоторое время домой вернулась супруга, которая обнаружила пропажу семейного автомобиля ВАЗ-2115. Источник «КП-Уфа» сообщил, что женщина сразу же обратилась в полицию.Стражам порядка не пришлось долго искать горе-угонщика. Он смог проехать на чужой машине лишь 9 домов и припарковался. В этот момент жулика настигли сотрудники ГИБДД.Несмотря на всю комичность ситуации, мужчине предстоит отвечать за свои поступки перед Законом. По факту неправомерного завладения чужой машиной стражи порядка возбудили уголовное дело.