В начале этой недели в Башкирии ожидается холодная погода.В Башгидромете сообщили, что снежная погода на выходных сменится сильными холодами в самом начале недели. Одновременно с этим ожидаются осадки и умеренный ветер.- Ночная температура упадет до -32 градусов. По республике ожидаются крещенские морозы, - предупреждают чиновники.Похожая температура сохранится еще неделю. Согласно данным портала «Гисметео», в Уфе значительно потеплеет лишь 24 января – в этот день столбик термометра поднимется до нулевой отметки.