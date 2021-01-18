На трассе в Белорецком районе Башкирии столкнулись «Daewoo Nexia» и грузовик «Урал», погибли два пассажира легковушки.В ГИБДД республики сообщили, что очередное смертельное ДТП произошло в Белорецком районе Башкирии на 6 километре дороги Белорецк-Уткалево. Известно, что за рулем легкового автомобиля находился 28-летний местный житель, а пассажиром был его 27-летний товарищ. К сожалению, оба молодых человека скончались до приезда врачей. О состоянии 25-летнего водителя грузовика автоинспекторы ничего не сообщили.Сейчас автоинспекторы проводят проверку, в ходе которой установят причины смертельной аварии. В ГИБДД начали разбирательство.