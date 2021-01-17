Пожар в уфимской двенадцатиэтажке унес жизни двух женщин.В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что смертельный инцидент произошел в доме по улице Рабкоров. По данным пожарных, открытое горение началось на 10 этаже. С верхних этажей дома пожарные эвакуировали трех человек. К сожалению, ну руках медиков скончались две женщины, которых вывели из пожара. Сейчас специалисты устанавливают их личности.Всего же огнеборцы вывели из задымленного здания 33 жильцов, среди которых 5 детей.Сигнал о случившемся поступил на пульт диспетчера в 18.02. Открытое горение сотрудникам удалось локализовать в 18.49. На месте работали 50 пожарных и 15 единиц техники.