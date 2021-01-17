Новый мэр Уфы Сергей Греков захотел лично познакомиться с дворником Юрой, поучаствовавшим в фотосессии Романа Филиппова.Напомним, что фотограф из Уфы устроил своему соседу-дворнику с ментальными проблемами фотосессию, чтобы помочь ему разобраться с долгами - на несчастного мужчину обманом оформили несколько кредитов и забрали деньги. Снимки получились просто фантастическими, из простого работяги сделали настоящую модель. В соцсетях Юру даже прозвали уфимским двойником известного актера Мэтью Макконахи.За сутки Филиппов собрал порядка 700 тысяч рублей и закрыл сбор на помощь с кредитом.Вскоре фотограф сообщил, что с ним связался мэр Уфы Сергей Греков. На следующей неделе чиновник захотел лично познакомиться с «такими замечательными ребятами». По всей видимости, Греков имел ввиду самого дворника и Филиппова.- А когда вам последний раз звонил мэр Уфы? – риторически вопрошает фотограф в соцсетях.