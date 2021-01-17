В уфимской Черниковке засняли школьников, распивающих алкоголь прямо на детской площадке.Фотографией нехарактерного для детей действа поделилась местная жительница. Женщину возмутило не только то, что ребята распивают спиртное, но и то, что один из них без шапки и в летних кроссовках.- Моему возмущению и шоку нет предела. Сидят подростки. Лет 12-13, если не меньше. Пьют пиво. Один из них без шапки и в кроссовках. Может родственники узнают и проведут беседы с детьми! – пишет женщина.Уфимка рассказала, что засняла нарушителей порядка на улице Интернациональной, недалеко от школы №112.Чтобы ваше чадо не проводило время таким праздным образом, его можно отправить в одну из бесплатных секций. Редакция «КП-Уфа» выпускала материал о том, как сейчас работает систему получения сертификата на дополнительное образование школьников. Выбрать кружок для ребенка можно прямо на специальном сайте.