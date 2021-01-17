34-летняя Рина М. из Башкирии погибла в страшной аварии вместе с двумя сыновьями и племянницей.Смертельное ДТП с четырьмя погибшими произошло вечером 16 января в Туймазинском районе Башкирии. По предварительной информации, 18-летний водитель «Лада Приора», по неизвестной пока причине, столкнулся с большегрузом DAF. К сожалению, четыре пассажира легковушки погибли на месте – 34-летняя женщина, два ее сына 9 и 14 лет и 18-летняя племянница. По данным ГИБДД Башкирии, семья ехала на зимний отдых. Водителя автомобиля с серьезными травмами доставили в больницу.Погибшей оказалась Рина М., уроженка села Кандры, рядом с которым и произошло ДТП. Близкие отзываются о ней исключительно как о добром человеке. Людям сложно поверить, что жизни женщины и троих ее родственников оборвались в один миг.- Это такая утрата. Пусть земля будет пухом, - пишет знакомая семьи, в которой произошла трагедия.Остается неизвестным, из-за чего именно произошла страшная авария. Местные жители, изучив фотографии разбитой легковой машины, решили, что в ДТП виновен 18-летний водитель «Приоры». Молодого человека обвиняют в том, что вылетел на встречную полосу прямо перед грузовиком.- Правый бок подставил аккурат под фуру. У любого человека в критических ситуациях срабатывает инстинкт самосохранения, и за доли секунды ничего не поделаешь. Такова наша природа, - пишет один из автомобилистов.Впрочем, сейчас слишком рано говорить о степени вины кого-то из водителей столкнувшихся автомобилей. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить все обстоятельства жуткой трагедии. Также в прокуратуре Башкирии пообещали взять расследовании на особый контроль.