В администрации Уфы сообщили, где жители города чаще всего сталкиваются с поддельными купюрами.Оказалось, что за последнее время в Уфе участились случаи сбыта фальшивых денег. В местной администрации попросили уфимцев быть внимательными на ярмарках, АЗС, кафе, маленьких магазинах и такси – именно здесь по статистике чаще всего выявляют фальшивки.Жителям столицы также напомнили, что крупные сделки за наличный расчет безопаснее всего проводить в банке – там купюры смогут проверить.Напомним, что ранее в Уфе выявили сразу 150 поддельных 50-долларовых купюр. В пересчете на рубли это порядка 520 тысяч по нынешнему курсу.