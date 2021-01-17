В Уфе спасатели помогли пострадавшему в аварии на Индустриальном шоссе.В пресс-службе столичного Управления гражданской защиты сообщили, что ДТП с участием иномарок «Ford Explorer» и «Hyundai Elantra» произошло на Индустриальном шоссе днем 17 января.Прибывшим на место спасателям пришлось доставать водителя корейской иномарки из искореженного автомобиля. После деблокирования пострадавшего передали медработникам.По предварительной информации, всего в ДТП пострадали четыре человека, среди которых один ребенок.В причинах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.