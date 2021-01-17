В понедельник, 18 января, в Башкирии ожидается холодная погода и снег.Уже со следующей недели на территорию Башкирии вернется холодная погода и снег. По данным Башгидромета, температура воздуха ночью в некоторых районах опустится до -32 градусов. Днем потеплеет до 15 градусов ниже нуля. Одновременно с этим ожидаются небольшие осадки. Ветер северный умеренный.В Уфе будет немного теплее, чем в среднем по республике. Ночью и днем столбик термометра будет колебаться в диапазоне от -18 до -20 градусов. Ночью и утром синоптики обещают небольшой снег. Ветер переменных направлений слабый.