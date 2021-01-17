В Минторге Башкирии сообщили о новых условиях работы «счастливых часов» для пенсионеров.Напомним, что весной 2020 года Радий Хабиров утвердил часы, во время которых пенсионерам будут предоставлять небольшую скидку в продуктовых магазинах. Система была построена так, чтобы дать пожилым людям мотивацию приходить в магазины утром, чтобы не контактировать с людьми, которые могут быть заражены коронавирусом.14 января в министерстве торговли Башкирии сообщили об изменениях во времени «счастливых часов». Теперь скидки будут действовать следующим образом:В магазине «Лента» 10% до 13 часов с понедельника по пятницуВ «Магните» 10% до 13 часов с понедельника по пятницуВ «Пятерочке» 5% ежедневно и 10% по понедельникам до 13 часовВ «Ашане» 7% с 8 до 12 с понедельника по пятницуВ «Ярмарке» 3% с 11 до 13 часов ежедневноВ «Байраме» скидку предоставляют по социальной карте.