Количество заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до 21 902 человека.В Минздраве республики сообщили, что за последние 24 часа в Башкирии вновь выросло количество пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. За сутки опасный вирус выявили у 167 человек.Выписано по выздоровлению 125 человек. Таким образом, всего болезнь успешно перебороли 16 522 человека.Прямо сейчас лечение от коронавируса получают 5 215 человек. Большая часть пациентов переносят болезнь в легкой форме и получают лечение дома. 812 жителей Башкирии находятся в ковид-госпиталях. 57 человек находятся в тяжелом состоянии, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 18 человек.