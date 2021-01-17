Главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал, что за минувшие сутки на дорогах республики погибли пять человек.Первая смертельная авария произошла в Краснокамском районе Башкирии, на 85 километре трассы Дюртюлю-Нефтекамск. По данным дорожных полицейских, днем там столкнулись «Ford Fiesta» и «Volkswagen Polo». 50-летний водитель последнего автомобиля скончался на месте.Вечером в Туймазинском районе произошла страшная авария, в которой погибли сразу четыре человека – там столкнулись «Лада Приора» и грузовик «DAF». В салоне легковушки находились пять человек, смерти удалось избежать только 18-летнему водителю. Жуткая авария забрала жизни 34-летней женщины, ее сыновей 9 и 16 лет, и ее 18-летней племянницы. Известно, что родственники ехали на отдых в горнолыжный комплекс.Также 16 января в Бирском районе Башкирии столкнулись «Renault Sandero» и ВАЗ-2112. В этой аварии медицинская помощь потребовалась обоим водителям и 45-летней пассажирке «двенадцатой».