Жена Радика Юльякшина Инзиля исполнила забавный танец после празднования никаха.Накануне самый модный молодой певец башкирской эстрады и его невеста отметили свадьбу по мусульманским обычаям. «Религиозную» часть бракосочетания влюбленные решили провести в Казани, а церемония в ЗАГСе, скорее всего, пройдет в Уфе.После прочтения молитвы Юльякшин и его супруга поехали отмечать праздник в ресторан, который находится в спортивном комплексе «Ак Барс Арена». После многочисленных поздравлений Инзиля станцевала забавный танец, который часто исполняется на похожих праздниках.Девушка начала двигаться под аккомпанемент башкирского курая, а рядом в ладоши хлопал ее влюбленный. Обычно на татарских и башкирских свадьбах жены исполняют подобные танцы на огромных железных блюдах, а гости кидают девушкам под ноги деньги – это символизирует будущий достаток семьи.