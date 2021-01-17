В ночь на минувшую пятницу в центре Уфы обокрали 25-летнюю девушку.Известно, что поздней ночью 16 января 25-летняя нетрезвая жительница ЯНАО гуляла в районе уфимского Гостиного двора. Источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что неожиданно к девушке подбежал незнакомец, который рывком выхватил у нее сумку, в которой лежали ценные вещи – сотовый телефон, документы и кошелек. Жертва грабителя не смогла запомнить его внешний вид.По факту разбойного нападения полицейские возбудили уголовное дело. Сейчас грабителя разыскивают стражи порядка.